Adıyaman'da idlib şehitleri için konvoy
Haberler » Güncel » Adıyaman'da idlib şehitleri için konvoy - Haber

Adıyaman'da idlib şehitleri için konvoy

Adıyaman'da İdlib şehitleri için konvoySURİYE'nin İdlib kentinde rejimin hava saldırısında şehit olan 33 askeri anmak için Adıyaman'da bir araya gelen vatandaşlar, yaklaşık 1000 araçla konvoy oluşturarak şehir turu yaptı.

29.02.2020 22:44 | Son Güncelleme: 29.02.2020 22:46
Adıyaman'da idlib şehitleri için konvoy

'da şehitleri için konvoy

SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin hava saldırısında şehit olan 33 askeri anmak için Adıyaman'da bir araya gelen vatandaşlar, yaklaşık 1000 araçla konvoy oluşturarak şehir turu yaptı.

İdlib'de rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askeri anmak ve Mehmetçik'e destek olmak için vatandaşlar, kent merkezinde toplandı. Yaklaşık 1000 araçla konvoy oluşturan vatandaşlar, şehir turu yaptıktan sonra dağıldı.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Adıyaman'da idlib şehitleri için konvoy
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler