ADIYAMAN'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI
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ADIYAMAN'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, hafif ticari iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da, hafif ticari iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan Polat idaresindeki 38 YS 332 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Ergün yönetimindeki 72 AAR 072 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Dursun Kahraman ve Ali Polat yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıları ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ADIYAMAN'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI
ADIYAMAN'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI
ADIYAMAN'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI
ADIYAMAN'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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