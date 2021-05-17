Adıyaman'da gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü
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Adıyaman'da gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Adıyaman'da gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde aynı binada oturan komşular arasında gürültü meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde aynı binada oturan komşular arasında gürültü meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Kahta ilçesi Girne Mahallesi 6022 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı binada oturan ve akraba olan iki aile arasında görülü yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüştüğü olayda iddiaya göre Mehmet Ali Çelik isimli şahıs yanında getirdiği bıçakla Hasan Çelik'e (40) saldırdı. Hasan Çelik ağır yaralanarak yere yığıldı.

Sesleri duyan vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Hasan Çelik Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Hasan Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Ali Çelik'in ise olay yerinden kaçtıktan sonra jandarmaya gittiği, ardından polis ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor - ADIYAMAN

Adıyaman'da gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Adıyaman'da gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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