Adıyaman'da girdikleri evden 4 bin 500 lira alıp, kaçtılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adıyaman'da girdikleri evden 4 bin 500 lira alıp, kaçtılar

01.11.2020 17:17 | Son Güncelleme: 01.11.2020 17:21
Adıyaman'da girdikleri evden 4 bin 500 lira alıp, kaçtılar

ADIYAMAN'da, tek katlı eve giren şüpheliler, içinde 4 bin 500 lira para bulunan çantayı alıp, kaçtı.

ADIYAMAN'da, tek katlı eve giren şüpheliler, içinde 4 bin 500 lira para bulunan çantayı alıp, kaçtı. Polisin, şüphelilerin bulunmasına yönelik çalışması sürüyor.

Olay, öğleden sonra Mara Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ayşe Hatip'e ait eve kimsenin olmadığı sırada giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, içerisinde 4 bin 500 lira para bulunan cüzdanın da olduğu çantayı alarak, kaçtı. Eve gelen Hatip, çantasını göremeyince durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla gelerek, inceleme başlatan polis ekipleri, evin yakınındaki boş arazide kadına ait çantayı buldu. Polis, cüzdanın olmadığı çanta ile evde parmak izi incelemesi yaptı. Şüphelilerin bulunmasına yönelik çalışma sürüyor.


Adıyaman'da girdikleri evden 4 bin 500 lira alıp, kaçtılar
Adıyaman'da girdikleri evden 4 bin 500 lira alıp, kaçtılar
Adıyaman'da girdikleri evden 4 bin 500 lira alıp, kaçtılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

İlgili Haberler

Ağrı'da karantina kurallarını ihlal eden 4 kişiye 12 bin 600 lira ceza
Ağrı'da karantina kurallarını ihlal eden 4 kişiye 12 bin 600 lira ceza
Son dakika haberi: Diyarbakır'da 500 bin liralık tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika haberi: Diyarbakır'da 500 bin liralık tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı
Mersin'de 60 üreticiye bin 500 küçükbaş hayvan desteği sağlandı
Mersin'de 60 üreticiye bin 500 küçükbaş hayvan desteği sağlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump İlham Aliyev Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Enes Batur Türkan Şoray Kaan Yildirim Eser Yenenler
Spor Falcao Can Bartu Okan Buruk Gökhan Töre Mustafa Cengiz
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman'da girdikleri evden 4 bin 500 lira alıp, kaçtılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 17:22:39. #1.14#
title