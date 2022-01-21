Adıyaman'da gençler hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bir grup genç, etkili olan kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan yabani ve sokak hayvanlar için yem bıraktı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesine bir grup genç, etkili olan kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan yabani ve sokak hayvanlar için yem bıraktı.

Kahta Gençlik Merkezi lider çalışanları ve gönüllü gençler yabani hayvanlar için kedi ve köpek yem bıraktı, kuşlar için dağlık alanlara buğday attılar.

Bunun bir insanlık görevi olduğunu dile getiren Yusuf Tosun, sokak ve yaban hayvanlarının yemek ihtiyacını karşılamak için kendi imkanları ile aldıkları yemleri bıraktıklarını söyledi.

Gençlerden Seher Bozkurt, Hz. Ömer'in "Dağlara buğday serpin, Müslüman ülkede kuşlar aç kaldı demesinler" sözüne binaen bu etkinliği düzenlediklerini ifade etti.