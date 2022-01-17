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Adıyaman'da dereler buz tuttu

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Erkut - Haberler | Güncel

Adıyaman'da dereler buz tuttuADIYAMAN Adıyaman'ın Sincik ilçesinde gece eksi 10 derece düşen hava sıcaklığı dereleri dondurdu.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da dereler buz tuttu

ADIYAMAN Adıyaman'ın Sincik ilçesinde gece eksi 10 derece düşen hava sıcaklığı dereleri dondurdu.

Hava sıcaklığının geceleri eksi 10 dereceye düştüğü Sincik ilçe merkezinde soğuk hava nedeniyle ilçe girişindeki dere dondu. Boğaz mevkiinde yer alan Avbi Deresinin yüzeyi buz tuttu. Vatandaşlar sabah kalktıklarında derenin buz tuttuğunu gördü.

Kar yağışının önceki yıllara göre yok denecek kadar az olduğu Sincik ilçesinde bu yıl soğuk hava etkisini sürdürüyor. Gündüz 5 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı gece eksi 10 dereceye kadar düşüyor.

Adıyaman'da dereler buz tuttu

Adıyaman'da dereler buz tuttu

Adıyaman'da dereler buz tuttu

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Erkut - Son Dakika Haberleri

Adıyaman, Sincik, Güncel, Haber

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