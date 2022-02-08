Adıyaman'da bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı - Haberler
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Adıyaman'da bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı

AA, Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı

Adıyaman'da yarı baygın halde bulunan "kulaklı orman baykuşu" koruma altına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da yarı baygın halde bulunan "kulaklı orman baykuşu" koruma altına alındı.

Kentte petshop işletmeciliği yapan Mehmet Can Çelik, evden çıktığı sırada yerde baykuş gördü.

Yarı baygın haldeki kuşu işletmesine getirerek karnını doyuran Can, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Mehmet Can Çelik, gazetecilere, ilk kez bu kadar büyük bir baykuşla karşılaştığını söyledi.

Hayvanın soğuktan yarı baygın hale geldiğini tahmin eden Çelik, "İşletmemde hayvanı besledim ve ekiplere teslim ettim. Kuşun, kulaklı orman baykuşu olduğunu belirlediler ve koruma altına aldılar." diye konuştu.???????

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Can Çelik, Adıyaman, Güncel, Haber

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