Adıyaman'da birçok yol ulaşıma kapandı - Haberler
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Adıyaman'da birçok yol ulaşıma kapandı

Adıyaman'da birçok yol ulaşıma kapandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın birçok il ve ilçe karayolu kar ve tipi nedeniyle kapandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın birçok il ve ilçe karayolu kar ve tipi nedeniyle kapandı.

Adıyaman Çelikhan, Çelikhan Malatya, Adıyaman Şanlıurfa, Sincik Malatya, Adıyaman Gerger, Besni Hamziyen, Gölbaşı Pazarcık yolları kar ve tipi nedeniyle kapandı. Yollarda onlarca araç mahsur kaldı. Kar ve tipinin etkili olduğu Adıyaman'da kar kalınlığı yer yer 30 santimi geçti.

Karayolları ekipleri tipi ve kar nedeniyle mahsur kalan araçları kurtarmak için yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Çelikhan, Adıyaman, Malatya, kar, 3. Sayfa, Haber

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