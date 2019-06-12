Adıyaman'da bıçaklı sopalı kavga: 10 yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 10 kişi yaralandı.

Yavuz Selim Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, gruptakiler birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı.

Kavgada yaralanan 10 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın ardından polis ekipleri hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı.

Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA