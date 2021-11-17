ADIYAMAN'DA BIÇAKLI KAVGA 1 YARALI

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da, Adnan Yılmaz (62), tartıştığı kişi tarafından göğsünden bıçaklandı.

Dağkuyucak Köyünde meydana gelen olayda, Adnan Yılmaz ismi öğrenilemeyen bir kişi ile tartıştı. Tartışma sırasında kimliği belirsiz kişi yanındaki bıçakla Yılmaz'ı göğsünden yaraladı. Kanlar içerisinde kalan Yılmaz, olayı görenlerin çağırdığı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.