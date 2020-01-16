Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

16.01.2020 15:42 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:42

Adıyaman'da çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Örenli Pirin Mahallesi'nde O.B. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında çıkan tartışma bıçağında kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan O.B. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaya karışıp kaçan kişinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA