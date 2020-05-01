Adıyaman'da akrabalar arasında kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı
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Adıyaman'da akrabalar arasında kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı

Adıyaman'da akrabalar arasında kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı
01.05.2020 21:14 | Son Güncelleme: 01.05.2020 21:15

Adıyaman'da akrabalar arasında kavga: 2 yaralı, 5 gözaltıADIYAMAN'da, akraba iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da akrabalar arasında kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı

ADIYAMAN'da, akraba iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Mara Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma büyüyerek tekme- tokatlı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı biber gazı kullanarak güçlükle sonlandırdı. Sağlık ekibi ise aldıkları darbelerle yaralanan 2 kişiyi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)

Adıyaman'da akrabalar arasında kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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