Adıyaman'da 3 ton kaçak hayvansal yağ ele geçirildi - Haberler

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Adıyaman'da 3 ton kaçak hayvansal yağ ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı, Mustafa Öndoğan - Güncel
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Adıyaman'da 3 ton kaçak hayvansal yağ ele geçirildi

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde bir kamyonda yapılan aramada 3 ton 400 kilo kaçak hayvansal yağ ele geçirildi.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde bir kamyonda yapılan aramada 3 ton 400 kilo kaçak hayvansal yağ ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı'na kaçak olarak getirilen gıda maddelerinin ilçelere ve çevre illere sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Gölbaşı-Pazarcık kara yolunda durdurdukları M.G. yönetimindeki kamyonda arama yaptı. Aramada, 3 ton 400 kilogram kaçak hayvansal yağ ele geçirildi. Kaçak yağlara el konulurken, sürücü M.G. gözaltına aldı.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Öndoğan - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Güncel, Haberler

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