Adıyaman Belediyespor hükmen galip
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Karşıyaka Belediyespor, Adıyaman, İzmir, Güncel

Adıyaman Belediyespor hükmen galip

İşitme Engelliler Süper Ligi'nde mücadele eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, kendi evinde ağırladığı ve ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı İzmir Karşıyaka Belediyespor maçını, rakip takımın ikinci yarıda sahaya çıkmamasından dolayı rakibini hükmen 3-0 yendi.

09.03.2020 17:41 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:41
Adıyaman Belediyespor hükmen galip

İşitme Engelliler Süper Ligi'nde mücadele eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, kendi evinde ağırladığı ve ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı İzmir Karşıyaka Belediyespor maçını, rakip takımın ikinci yarıda sahaya çıkmamasından dolayı rakibini hükmen 3-0 yendi.


İşitme Engelliler Süper Ligi'nin güçlü ekiplerinden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, kendi evinde karşılaştığı ve İşitme Engelliler Türkiye Milli Takım antrenörlerinin de izlediği maçta rakibi İzmir Karşıya Belediye Spor Kulübünü mağlup etmesini bildi.


Maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamlarken, rakip takımın ikinci yarıda sahaya çıkmamasından dolayı maçı hakem kararıyla hükmen 3-0 galip tamamlayan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı yoluna kayıpsız devam etti.


Maç sonunda bir değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü yöneticileri, hedeflerinin sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak olduğunu söyleyerek, alınan galibiyeti kendilerine her zaman destek veren taraftarlarına ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a hediye ettiklerini açıkladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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