Adıyaman Belediyeler Birliği toplantısı Kahta'da yapıldı
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Adıyaman Belediyeler Birliği toplantısı Kahta'da yapıldı

19.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:44
Adıyaman Belediyeler Birliği toplantısı Kahta'da yapıldı

Adıyaman Belediyeler Birliği toplantısı Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç başkanlığında Kahta'da gerçekleştirildi.

Adıyaman Belediyeler Birliği toplantısı Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç başkanlığında Kahta'da gerçekleştirildi.

Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlı'nın ev sahipliğinde Adıyaman'ın il, ilçe ve belde belediye başkanlarının katılımıyla Mart ayı Belediyeler Birliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Alınan kararların hayırlı olmasını temenni eden Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, toplantının verimli geçtiğini belirterek il, ilçe ve belde belediye başkanlarını ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi.

Toplantı sonunda bir değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, korona virüs tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmaların yanı sıra koordinasyonun önemine vurgu yaparak başta ev sahibi Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı olmak üzere katılımlarından dolayı tüm ilçe ve belde belediye başkanlarına ayrı ayrı teşekkür etti.

Toplantıya katılan tüm Belediye Başkanları, geçtiğimiz haftalarda Gara bölgesinde şehit olan Aydın Köse'nin ve Sincik'in Çamdere köyünde hayatını kaybetmen 7 kişinin ailelerine giderek taziye dileklerini iletti. - ADIYAMAN

Adıyaman Belediyeler Birliği toplantısı Kahta'da yapıldı
Adıyaman Belediyeler Birliği toplantısı Kahta'da yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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