Adıyaman-av tüfeğiyle intihar etti
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Adıyaman-av tüfeğiyle intihar etti

Av tüfeğiyle intihar ettiAdıyaman'ın Besni ilçesinde Ahmet Melik A. (19), evde yalnızken, başına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek, yaşamına son verdi.

21.11.2019 18:48 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:50
Adıyaman-av tüfeğiyle intihar etti

Av tüfeğiyle intihar etti

Adıyaman'ın ilçesinde A. (19), evde yalnızken, başına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Olay, ilçeye bağlı Uzukuyu köyünde meydana geldi. Ahmet Melik A., evde kimsenin olmadığı sırada, başına dayadığı av tüfeğini ateşledi. Silah sesini duyan komşular, jandarma ve sağlık ekiplerine verdi. İhbarla eve gelip, içeri giren ekipler, Ahmet Melik A.'yı kanlar içinde hareketsiz yatarken, buldu. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ahmet Melik A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından intihar ettiği anlaşılan Ahmet Melik A.'nın cansız bedeni, Besni Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Jandarma, intiharla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Adıyaman-av tüfeğiyle intihar etti
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