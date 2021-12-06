Adım adım takip ettiği hamile kadını yürüyen merdivende taciz etti! Savunması daha da rezil

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Geçtiğimiz çarşamba günü Başakşehir metrosu Tümsan durağında, saat 17.30'da yaşanan olayda Emir Y.Y. isimli şahıs, metrodan çıkan hamile bir kadını metrelerce takip etti. Zanlı, metro çıkışındaki yürüyen merdivenlerde hamile kadını elle taciz etti. Kadının durumu fark etmesi sonucunda panikleyen şahıs, olay yerinden hızlı adımlarla uzaklaştı.

TACİZCİ HIZLA UZAKLAŞTI

Tacize uğrayan genç kadın ise şahsı takip ederek şikayetçi olmak istedi. Ancak kadının takip ettiğini fark eden tacizci ilk otobüse binerek olay yerinden uzaklaştı.

EKİPLER BÜTÜN KAMERALARI İNCELEDİ

Genç kadının durumu emniyet güçlerine bildirmesi üzerine Başakşehir Asayiş Büro ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Yaklaşık 30 kamera ve 40 saatlik incelemenin ardından Emir Y.Y. isimli şahıs gözaltına alındı.

KENDİNİ "ŞEYTANA UYDUM" DİYE SAVUNDU

İfadesinde taciz iddialarını kabul eden zanlı, "şeytana uydum" diyerek kendini savundu. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının evli olduğu ve eşinin de 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Yaşanan cinsel saldırı anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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