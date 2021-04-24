Adile Kurt Karatepe kimdir? Adile Kurt Karatepe kaç yaşında nereli?

TRT sanatçısı olan başarılı ses sanatçısı Adile Kurt Karatepe şarkıları ile özel hayatı ile merak ediliyor. Peki, Halk Müziği Sanatçısı Adile Kurt Karatepe kimdir? Adile Kurt Karatepe kaç yaşında nereli?

TRT sanatçısı olan başarılı ses sanatçısı Adile Kurt Karatepe şarkıları ile özel hayatı ile merak ediliyor. Peki, Halk Müziği Sanatçısı Adile Kurt Karatepe kimdir? Adile Kurt Karatepe kaç yaşında nereli?

ADİLE KURT KARATEPE KİMDİR?

1972, İstanbul doğumlu TRT sanatçısı Adile Kurt Karatepe, Aslen Elazığ'lıdır. Müzik eğitimine TRT İstanbul Radyosu Çocuk Korosu ile başladı. ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. 1993'te İstanbul Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ses eğitimi bölümünü kazandı. Burada Neriman Altındağ Tüfekçi, Bekir Sıtkı Sezgin gibi hocaların öğrencisi oldu. 1995'te TRT'de Türk halk müziği sanatçısı olarak göreve başladı. 1998'de konservatuvardan birincilikle mezun oldu. 1999-2001 yılları arasında özel bir televizyon kanalında "memleket havaları" adlı türkü programını hazırladı ve sundu. TRT Müzik, Türk Sanat ve Türk Halk müziğinde "Sıra Sende Türkiye" ve "Sıra Sende Avrupa" yarışmalarında jüri üyeliği yaptı.

1997'de "Selam olsun türkülere" adlı özgün müzik-halk müziği karışımı solo albüm çalışmasını yaptı. Yine TRT'nin yayınladığı solo albümler serisinden albümü çıktı. TRT İstanbul Radyosu Sanatçısı olarak müzik çalışmalarına devam etmektedir. 2018 Yılından itibaren TRT Türkü radyosunda Yadigar isimli bir programı hazırlayıp sunmaya başlamıştır. Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından her yıl verilen ödüller kapsamında 2019 yılı "Türk Müziği" dalında ödül almıştır.