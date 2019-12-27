Adil Öksüz'ün kuzeninin 15 yıla kadar hapsi istendi

27.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:35

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün kuzeni Ali Emre Öksüz hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Öksüz'ün FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı olan ByLock'a 3 bin 816 kez bağlantı kurduğu belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'a yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, programı kulladığı tespit edilen 53 şüpheli hakkında 25 Ekim'de gözaltı kararı vermişti. Başsavcılığın, hakkında gözaltı kararı verdiği isimler arasında FETÖ'nün firari imamı Adil Öksüz'ün kuzeni Ali Emre Öksüz de bulunuyordu. Başsavcılık, yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak Öksüz hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianamede, Öksüz'ün ByLock programına, 7 Aralık 2014 ile 21 Ağustos 2015 tarihleri arasında 3 bin 816 kez bağlandığı belirtildi. İddianamede ifadesine yer verilen Öksüz, telefonuna ByLock'u FETÖ'nün firari isimlerinde Berat Koşucu'nun yüklediğini söyledi.

İddianame, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianameyi kabul eden mahkeme, davanın ilk celsesi için 25 Mart 2020 tarihini belirledi.

(İHA)

Kaynak: İHA