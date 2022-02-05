Adı Sevgi konusu ne, oyuncuları kimler? Adı Sevgi dizisi nerede çekiliyor? Adı Sevgi ne zaman, hangi kanalda başlayacak?

Başrollerinde Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in yer aldığı Adı Sevgi dizisi yakında başlıyor! İzleyiciler, Adı Sevgi dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak merak ediyor. Peki, Adı Sevgi konusu nedir? Adı Sevgi oyuncu kadrosunda kimler var? Adı Sevgi dizisi nerede, hangi il ve ilçede çekiliyor? Dizi uyarlama mı? Dizi ne zaman başlayacak?

ADI SEVGİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

ATV'nin yeni dizisi Adı Sevgi yakında başlayacak. Henüz resmi yayınlanma tarihi açıklanmadı.

ADI SEVGİ KONUSU NEDİR?

"Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganı ile yola çıkan "Adı Sevgi" dizisi, öğrencileri için her şeyi göze alan genç bir öğretmenin, kararlılıkla, sevgiyle ve fedakarlıkla öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.

Yapımcılığını Koliba Film'in üstlendiği Adı Sevgi yakında atv'de!

ADI SEVGİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin nerede çekim yapıldığı henüz bilinmiyor.

ADI SEVGİ OYUNCU KADROSU

Yunus Emre Yıldırımer

Gizem Güneş

Fatih Al

Nihan Büyükağaç

Asena Keskinci

Hande Kaptan

Lara Domaç

Sıla Korkmaz

İlker Sami Kılıç

Ozan Güçlü

Cenk Hakan Köksal

Oktay Korunan

Ece Koroğlu

Serpil Gül

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