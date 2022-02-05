Adı Sevgi konusu ne, oyuncuları kimler? Adı Sevgi dizisi nerede çekiliyor? Adı Sevgi ne zaman, hangi kanalda başlayacak?
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ATV'nin yeni dizisi Adı Sevgi'nin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Tanıtımı beğenilen dizinin konusu ve oyuncuları kimlerdir merak edildi. Peki, Adı Sevgi konusu ne, oyuncuları kimler? Adı Sevgi dizisi nerede çekiliyor? Adı Sevgi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Adı Sevgi dizisi uyarlama mı? Adı Sevgi dizisi hangi gün yayınlanacak? İşte detaylar...
Başrollerinde Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in yer aldığı Adı Sevgi dizisi yakında başlıyor! İzleyiciler, Adı Sevgi dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak merak ediyor. Peki, Adı Sevgi konusu nedir? Adı Sevgi oyuncu kadrosunda kimler var? Adı Sevgi dizisi nerede, hangi il ve ilçede çekiliyor? Dizi uyarlama mı? Dizi ne zaman başlayacak?
ATV'nin yeni dizisi Adı Sevgi yakında başlayacak. Henüz resmi yayınlanma tarihi açıklanmadı.
"Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganı ile yola çıkan "Adı Sevgi" dizisi, öğrencileri için her şeyi göze alan genç bir öğretmenin, kararlılıkla, sevgiyle ve fedakarlıkla öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.
Yapımcılığını Koliba Film'in üstlendiği Adı Sevgi yakında atv'de!
Dizinin nerede çekim yapıldığı henüz bilinmiyor.
Yunus Emre Yıldırımer
Gizem Güneş
Fatih Al
Nihan Büyükağaç
Asena Keskinci
Hande Kaptan
Lara Domaç
Sıla Korkmaz
İlker Sami Kılıç
Ozan Güçlü
Cenk Hakan Köksal
Oktay Korunan
Ece Koroğlu
Serpil Gül