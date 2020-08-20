Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap
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Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap

Son günlerde adı çeşitli ünlülerle anılan Demet Özdemir'in son olarak ünlü popçu Murat Boz ile İstanbul'da bir mekanda samimi bir şekilde eğlendikleri iddia edilmişti. Demet Özdemir, aşk iddiasına sosyal medya hesabından yanıt vererek sert çıktı.

20.08.2020 14:21 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:36

Adı son zamanlarda Can Yaman, Kerem Bürsin ve Oğuzhan Koç gibi isimlerle anılan Demet Özdemir'in son olarak şarkıcı Murat Boz ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Hakkındaki aşk iddialarına dayanamayan oyuncu, Instagram hesabından açıklama yaparak tepki gösterdi.

AŞK İDDİALARINA SERT ÇIKTI

Murat Boz ile bir mekanda samimi şekilde eğlendiği söylenen güzel oyuncu, Instagram hesabının hikaye kısmından bir açıklama yayınlayarak şu ifadeleri kullandı. Ünlü oyuncu hakkında aşk iddiaları için şu ifadeleri kullandı: "Uzun zamandır biter, zamanla durulur diye düşünüp sustuğum hakkımda çıkan asılsız haberlerle ilgili sizi biraz meşgul edeceğim...Her defasında şaşkınlıkla okuduğum bazen üzüldüğüm bazen çok güldüğüm haberlerin son bulması adına sizinle bu duygumu paylaşmak zorunda hissediyorum..."

Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap

"3 GÜNDE SEVGİLİ DEĞİŞTİRİYORMUŞ GİBİ GÖRÜNÜYORUM AMA İLİŞKİM YOK"

"Benim de herkes gibi herkes kadar, sohbet ettiğim, dost olduğum erkek arkadaşlarım, onlar dışında da karşılaştığımda merhabalaştığım tanıdıklarım var... Size göre 3 günde bir sevgili değiştirip, başkalarıyla berabermişim gibi görünsem de uzun zamandır bir ilişkim yok. Yoğun bir tempoda çalışıyor, ara verdiğimde tatil yapıp, arkadaşlarımla vakit geçirip, herkes kadar hakkım olan hayatımı yaşamaya gayret ediyorum... Ve artık tanımadığım, sadece merhabam olan ya da dostum olan insanlarla sevgili olarak anılmaktan çok yoruluyorum...

"EMİN OLMADAN HAKKIMDA HABER YAPMAYIN"

Sorularınızı her zaman güler yüzle, sevgiyle cevapladım, işinizi yapıyordunuz. Aynı şekilde sizler de aynı saygıyla yaklaştınız yüz yüze her geldiğimizde... Arta kalan zamanda da sizlerden tek ricam; emin olmadan araştırmadan hakkımda haber yapmamanızdır. Çok bir şey istediğimi düşünmüyorum. Anlayışınızı bekliyorum."

Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap
Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap
Haber Yorumları (1)
PAPAZ: YAZILAN YAZIYI OKUMAYAN BEĞENSİN
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