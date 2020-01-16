ADEM'den aile eğitim programı
ADEM tarafından, bilinçli ebeveynlerle, mutlu ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesine destek sağlamak amacıyla düzenlenen 'Aile Eğitim Programı' başladı.
Ailelere, çocuklara ve bireylere yönelik ücretsiz desteğiyle geniş kitlelere ulaşan Elazığ Belediyesi Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, rehberlik ve eğitim desteğini sürdürüyor.
ADEM tarafından alanında uzman eğitmenlerin katılımıyla 13-18 Ocak tarihlerini kapsayan 'Aile Eğitim Programı', 60 kişinin katılımıyla başladı. Programda katılımcılara;
Ailede Aidiyet ve Biz Bilinci
Ebeveynlik ve Tutumları
Kadın-Erkek Psikolojisi ve Eş Olma Dengesi
Türk Medeni Kanununda Aile Hukuku
İletişim ve Davranış Eğitimi
Aile Sağlığı, Kronik Hastalıklar, Ev Kazaları ve Önlemleri, Zararlı Alışkanlıklar, Sağlıklı Beslenme ve Obezite ana başlıklarında bilgilendirme sağlanıyor.
Bilimsel bilgi desteği ile aileleri güçlendirmeyi hedefleyen eğitim programı sonunda katılımcılara Katılım Belgesi verilecek.