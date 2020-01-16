ADEM'den aile eğitim programı

16.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:46

Ailelere, çocuklara ve bireylere yönelik ücretsiz desteğiyle geniş kitlelere ulaşan Elazığ Belediyesi Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, rehberlik ve eğitim desteğini sürdürüyor.

ADEM tarafından alanında uzman eğitmenlerin katılımıyla 13-18 Ocak tarihlerini kapsayan 'Aile Eğitim Programı', 60 kişinin katılımıyla başladı. Programda katılımcılara;

Ailede Aidiyet ve Biz Bilinci

Ebeveynlik ve Tutumları

Kadın-Erkek Psikolojisi ve Eş Olma Dengesi

Türk Medeni Kanununda Aile Hukuku

İletişim ve Davranış Eğitimi

Aile Sağlığı, Kronik Hastalıklar, Ev Kazaları ve Önlemleri, Zararlı Alışkanlıklar, Sağlıklı Beslenme ve Obezite ana başlıklarında bilgilendirme sağlanıyor.

Bilimsel bilgi desteği ile aileleri güçlendirmeyi hedefleyen eğitim programı sonunda katılımcılara Katılım Belgesi verilecek.

Kaynak: Bültenler