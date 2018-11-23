Aday Adayı Polat: Kazanan Halkımız Olacak

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Aday Adayı Mahmut Polat, yerel seçim çalışmaları ve aday belirleme süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olacak yerel yönetimler seçiminde Yeşilyurt İlçesinde Belediye başkanlığı için aday adayı olan Mahmut Polat, "AK Parti bizim gönül bağımızın olduğu, ideallerimizi gerçekleştirme fırsatı bizlere sunan siyasi partimizdir. Bunları göz önünde bulundurarak AK Partimizden kıymetli ilçemiz, gönül coğrafyamızın başkenti Yeşilyurtumuza belediye başkanlığı aday adaylığı ile ilgili başvuruda bulundum" ifadelerine yer verdi.

Belediyeciliğin bir hizmet ve gönül işi olduğunu dile getiren Polat, "Bizim anlayışımızda insan odaklı bir hizmet olacağı kapılarımızı sonuna kadar halka açık tutacağız. Makam odasında oturan bir başkan olmayacağız gece gündüz demeden çalışacağız.Birlikte yönetmeye talibiz.Halkımız ile bir gönül bağı kuracağız. Kamu idaresindeki deneyim ve tecrübelerimi Yeşilyurtlularımızın hizmetinde kullanacağız. Başvuru sürecinden günümüze kadar gece gündüz demeden Yeşilyurtumuz için çalışmalarımı sürdürdüm. Yeşilyurtumuzun kıymetli beldelerinde esnaf kardeşlerimiz ve halkımız ile buluştum. Yeşilyurt'a dair halkımız ile değerli hasbi hallerde bulunduk. Farklı bir belediyecilik anlayışı ile çıktığımız bu yolda halkımıza hizmet etmeye talip olduğumuzu her daim vurguladığımı ifade ettim. Bütün bu süreçte hedefimiz olan gönül belediyeciliğini nasıl inşa edeceğimize yönelik planlamalarımızı izah ettik. Yeşilyurt halkımız bizi öyle samimi ve içten karşıladılar ki bir kez daha onlara teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum. Ak Parti Genel Başkanımız, Ülkemizin değerli Başkanı ve davamızın öncüsü Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin aday belirleme süreci ile ilgili en doğru kararı vereceğinden şüphem Yok. Kazanan Yeşilyurt kazanan Malatya'mız kazanan halkımız olacaktır" diye konuştu. - MALATYA