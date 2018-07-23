Adanaspor'da 3 İmza Birden

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Abdulkadir Özdemir, Gökhan Sazdağı ve Veli Kızılkaya'yı kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlı ekip, 2018-2019 sezonu öncesi transfer çalışmaları kapsamında geçen sezon Büyükşehir Erzurumspor forması giyen orta saha oyuncusu Abdulkadir Özdemir ile 2 yıllık, Hatayspor forması giyen orta saha oyuncusu Gökhan Sazdağı ile 3 ve Kastamonuspor 1966'da forma giyen defans oyuncusu Veli Kızılya ile de 1 yıllık sözleşme imzaladı.

(İHA)