Adanaspor'da 3 İmza Birden
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Abdulkadir Özdemir, Gökhan Sazdağı ve Veli Kızılkaya'yı kadrosuna kattı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Abdulkadir Özdemir, Gökhan Sazdağı ve Veli Kızılkaya'yı kadrosuna kattı.
Turuncu-beyazlı ekip, 2018-2019 sezonu öncesi transfer çalışmaları kapsamında geçen sezon Büyükşehir Erzurumspor forması giyen orta saha oyuncusu Abdulkadir Özdemir ile 2 yıllık, Hatayspor forması giyen orta saha oyuncusu Gökhan Sazdağı ile 3 ve Kastamonuspor 1966'da forma giyen defans oyuncusu Veli Kızılya ile de 1 yıllık sözleşme imzaladı.
(İHA)