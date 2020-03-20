- Adanalı kemancı evinden çıkmayan komşularına balkondan konser verdi- Keman sanatçısı Uğur...
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› - Adanalı kemancı evinden çıkmayan komşularına balkondan konser verdi- Keman sanatçısı Uğur... - Haber
Uğur Yıldırım, Çanakkale

- Adanalı kemancı evinden çıkmayan komşularına balkondan konser verdi- Keman sanatçısı Uğur...

- Adanalı kemancı evinden çıkmayan komşularına balkondan konser verdi Keman sanatçısı Uğur Yıldırım balkonundan komşularına Çanakkale Türküsü'nü çaldı Korona virüs nedeniyle vatandaşlar mümkün olmadıkça evlerinden çıkmıyor.

20.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:57
- Adanalı kemancı evinden çıkmayan komşularına balkondan konser verdi- Keman sanatçısı Uğur...

- Adanalı kemancı evinden çıkmayan komşularına balkondan konser verdi

Keman sanatçısı Uğur Yıldırım balkonundan komşularına Çanakkale Türküsü'nü çaldı

ADANA - Korona virüs nedeniyle vatandaşlar mümkün olmadıkça evlerinden çıkmıyor. Adanalı keman sanatçısı Uğur Yıldırım ise evinin balkonundan komşularına Çanakkale Türküsü'nü çalarak konser verdi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs 9 binden fazla insanın ölümüne neden olurken hastalık 200 binin üzerinde insanda tespit edildi. İtalya, Fransa ve İspanya'da yaşayanlar salgının yayılmaması için evlerine kapanırken sosyal hayatın devam etmesi içinse akşam saatlerinde balkona çıkıp şarkı söylüyor. Bu ülkelerdeki balkona çıkıp şarkı söyleme furyasına Adana'da eklendi.

Keman sanatçısı Uğur Yıldırım'da Seyhan ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki evinin balkonuna çıkıp Çanakkale Türküsü'nü çaldı. Türkünün sesini duyanlar ise balkona çıkarak Yıldırım'ı dinledi.

Sanatçının sosyal medya hesabından paylaştığı ve yüz binlerce kişinin izlediği videoda sesi duyan komşuların pencere ve balkonlara çıkıp o anları ölümsüzleştirmek için telefonlarıyla kayıt yaptıkları görüldü.

- Adanalı kemancı evinden çıkmayan komşularına balkondan konser verdi- Keman sanatçısı Uğur...

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

- Adanalı kemancı evinden çıkmayan komşularına balkondan konser verdi- Keman sanatçısı Uğur...

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor Haber
Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor
Gonca'dan 'Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin' diyen isme beklenmedik cevap Haber
Gonca'dan "Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin" diyen isme beklenmedik cevap
Sağlıkçıları alkışlayan CHP'li Altay'ın fotoğrafındaki sağlıksız detay dikkat çekti Haber
Sağlıkçıları alkışlayan CHP'li Altay'ın fotoğrafındaki sağlıksız detay dikkat çekti
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti Haber
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti
Zirvede duygu dolu anlar! Erdoğan'ın sözleri, Bakan Koca'yı ağlattı Haber
Zirvede duygu dolu anlar! Erdoğan'ın sözleri, Bakan Koca'yı ağlattı
Evli adamın sevgilisiyle İtalya kaçamağı pahalıya patladı Haber
Evli adamın sevgilisiyle İtalya kaçamağı pahalıya patladı
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu
Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi
Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi
Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı
Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü
Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü
Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı
Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi
Koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti
Koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi
Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması
Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı
Son Dakika: Almanya'da Türk siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son Dakika: Almanya'da Türk siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için '3 gün alkışlayalım' çağrısı yaptı
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için "3 gün alkışlayalım" çağrısı yaptı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akçay: Koronavirüs kış hastalığıdır demek için yeterli kanıt yok
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akçay: Koronavirüs kış hastalığıdır demek için yeterli kanıt yok
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Sinan Akçıl Mustafa Sandal Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Tamer Tuna Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz
Daha Fazla Karar Futbol İtalya Vatandaş
Şu an buradasınız: - Adanalı kemancı evinden çıkmayan komşularına balkondan konser verdi- Keman sanatçısı Uğur... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 10:22:51. #1.14#
title