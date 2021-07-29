Adana Yüreğir'de makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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Adana Yüreğir'de makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Adana Yüreğir'de makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Belören Mahallesi'ndeki makilik ve ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye 15 arazöz, 5 su tankı, çok sayıda iş makinesi ve 100 personel sevk edildi.

Kontrol altına alınmaya çalışılan yangın bölgesinde, Yüreğir Belediyesi itfaiye ekipleri de görev yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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