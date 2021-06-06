Adana Valisi Süleyman Elban'dan ziyaretler
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Adana Valisi Süleyman Elban'dan ziyaretler

Adana Valisi Süleyman Elban'dan ziyaretler
Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

Adana Valisi Süleyman Elban, tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmelere ziyarette bulundu.

Adana Valisi Süleyman Elban, tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmelere ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Elban, kentte faaliyet gösteren bir süt çiftliği ile fidan üretim tesisini ziyaret etti.

Süt çiftliği sahibi Ali Acembekiroğlu'ndan bilgi alan Elban, hayvancılık ve süt üretiminde kent ve ülke ekonomisine yaptıkları katkılardan dolayı Acembekiroğlu'na ve çalışanlarına teşekkür etti.

Elban, meyve fidancılığında faaliyet gösteren tesisi ziyaretinde firma yöneticileri Gürsel ve Emine Tanrıver'den bilgi aldı.

Elban, üretim ve istihdama katkı sağlayan firmaların daima yanlarında olacaklarını kaydetti.???????

Adana Valisi Süleyman Elban'dan ziyaretler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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