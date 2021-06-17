Adana Şehir Hastanesi'nde ilk tam uyumlu kök hücre nakli Suriyeli Ahmet'e

ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Erişkin Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi'nde, Suriye'nin İdlib kentindeki iç savaştan kaçarak, 9 yıl önce Türkiye'ye gelen ve Adana'daki Buruk Mülteci Kampı'nda yaşamaya başlayan, akut miyeloid lösemi hastası Ahmet Halil'e (28), ağabeyi Raed Halil'den (35)...

ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Erişkin Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi'nde, Suriye'nin İdlib kentindeki iç savaştan kaçarak, 9 yıl önce Türkiye'ye gelen ve Adana'daki Buruk Mülteci Kampı'nda yaşamaya başlayan, akut miyeloid lösemi hastası Ahmet Halil'e (28), ağabeyi Raed Halil'den (35) alınan yüzde 100 uyumlu kök hücre nakledildi. Sağlığına kavuşan Halil, "Önce kemoterapi tedavisi gördüm daha sonra kardeşimden kemik iliği nakli yapıldı. Kendimi iyi hissediyorum" dedi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde geçen yıl kurulan Erişkin Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi'nde, 'alıcıya kendi kök hücrelerinin nakledilmesi' olarak bilinen otolog 24 naklin ardından 'kişiden tam uyumlu kök hücre nakledilmesi' işlemi olan allojenik naklin ilki de başarıyla gerçekleştirildi. Suriye'nin İdlib kentindeki iç savaştan kaçıp, 9 yıl önce Türkiye'ye gelen ve Adana'daki Buruk Mülteci Kampı'nda yaşamaya başlayan, akut miyeloid lösemi hastası Ahmet Halil'e, ağabeyi Raed Halil'den alınan yüzde 100 uyumlu kök hücre nakledildi.

'TABURCU OLMAYA HAZIR'Hastanın genel sağlık durumunun iyi ve taburcu edilmeye hazır olduğunu belirten Merkezin Sorumlu Hekimi Uzman Dr. Didar Yanardağ Açık, "Allojenik nakil olan hasta akut miyeloid lösemiydi. Yaklaşık 4 aylık hikayesi var. İlk basamak kemoterapilerini verdik. Daha sonra hastanın donör taramasını yaptık. Yüzde 100 uyumlu kardeşi olduğunu tespit ettik. Hastalığı kontrol altına aldıktan sonra çok bekletmeden naklini gerçekleştirdik. Nakil sonrası genel durumu iyi, kök hücre tuttu. Hasta taburculuğa hazır. Hastayla ilgili şu ana kadar herhangi bir komplikasyon yaşamadık. Kontrollerine devam edecek" dedi. 'YURT DIŞINDAN BAŞVURULAR VAR'Hastane bünyesinde 10 yataklı kemik iliği nakil ünitesi, 38 yataklı hematoloji servisi bulunduğunu söyleyen Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Erhan Bulut da kamu adına tamamen ücretsiz hizmet sunduklarını dile getirdi. Ankara ve İzmir'den sonra 3'üncü merkez olduklarını belirten Bulut, "Hastanemizdeki kemik iliği ünitesi sadece Adana ili değil bölgedeki bütün çevre illere de hizmet vermektedir. Halihazırda İstanbul, Mersin, Şanlıurfa'dan gelen hastalarımızla da başarılı şekilde nakil yapmaya devam etmekteyiz. Sağlık turizmi kapsamında yurt dışından da başvurular oluyor. Bu konuda da hastalarımıza hizmet etmekten memnun oluruz" diye konuştu. 'MUTLUYUM VE İYİ HİSSEDİYORUM'

Ağabeyi Raed Halil'den nakledilen kök hücre ile sağlığına kavuşan Ahmet Halil ise "Önce kemoterapi tedavisi gördüm daha sonra kardeşimden kemik iliği nakli yapıldı. Şimdi mutluyum. Kendimi iyi hissediyorum. Burada yapılan hizmetler için tüm hocalara ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülşah Özgen