Adana Şehir Hastanesi Kazakistan'a Model Oldu

Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Yelzhan Birtanov, beraberindeki heyetle birlikte Sağlık Bakanlığı ve Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından, "Kamu Özel İşbirliği" (PPP) modeli ile işletilen Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde incelemelerde bulundu. Heyete, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle ilgili sunum yapılarak bilgi verildi.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Yelzhan Birtanov, hükümeti ve Sağlık Bakanlığını tebrik ettiğini belirterek, "Hastaneyi çok beğendim. Buradan öğreneceğimiz çok şey var. Özellikle sağlıktaki gelişmeler, Kazakistan'da ne yapacağımız konusunda bunu öğrenmek istiyoruz. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı ve özel sektör arasındaki bağı da görmek istiyorduk. Bunu da Kazakistan'daki sağlık yatırımlarımızı yönetmek ve ileride ortak bir girişime katkıda bulunmak için buraya geldik ve bilgi aldık. Kazakistan'da hayata geçirmeyi düşündüğümüz Türkiye'deki Kamu Özel İşbirliği Modeline benzer şehir hastaneleri projemiz var. Bölgesel bir şehir hastaneleri kurmayı planlıyoruz. Özel sektör yatırımcılarını devlet hastanelerine yatırım yapmaya davet edeceğiz" diye konuştu.

Adana Sağlık Müdürü Ahmet Özer de Adana'da büyüyen biri olarak hastane sıralarında yer 5-10 yataklı hastanelerde yer bulmaya çalışırken bugün gelinen noktada tıbbi donanım ve personel tecrübesiyle dünyanın sayılı yatırımlarının içinde olduklarını ifade etti.

Hastanede incelemede bulunan heyete, Rönesans İşletme Hizmetleri (RİH) Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Kemal Ekermen ile RİH Adana Şehir Hastanesi İşletme Müdürü Mehmet Karakuş ve Başhekim Vekili Dr. Atilla Bulut da eşlik etti. - ADANA

Kaynak: İHA