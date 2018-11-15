Adana Şarampole Devrilen Otomobil Yandı 1 Yaralı

Adana'da kontrolden çıkıp, şarampole devrildikten sonra yanan otomobilde Yusuf Albayrak (7) yaralandı. Kaza, saat 07.15 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu Kürkçüler Müminli mevkii kent merkezi yönünde meydana geldi. Yakup Albayrak'ın (45) kullandığı 35KJK 92 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazanın ardından alev alan otomobil, yanmaya başladı. Yanan otomobilde hafif şekilde yaralanan oğlu Yusuf'u çıkartan baba Yakup Albayrak, durumu itfaiye, polis ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Kaza yerine sevk edilen ambulans ile minik Yusuf ve babası, hastaneye kaldırıldı. Yanan otomobil ise itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.