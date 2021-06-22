Adana Sağlık Müdürü Halil Nacar'dan sırası gelenlere "Kovid-19 aşısı yaptırın" çağrısı
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Adana Sağlık Müdürü Halil Nacar'dan sırası gelenlere "Kovid-19 aşısı yaptırın" çağrısı

Adana Sağlık Müdürü Halil Nacar'dan sırası gelenlere 'Kovid-19 aşısı yaptırın' çağrısı
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Sağlık

İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Adana'da 1 milyonun üzerinde aşı uygulandığını belirterek, sırası gelenlere aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Adana'da 1 milyonun üzerinde aşı uygulandığını belirterek, sırası gelenlere aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Nacar, İl Sağlık Müdürlüğünde gazetecilere, aşılama çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

İl genelinde günde 70 binin üzerinde aşı yapabilecek imkanları olduğunu ifade eden Nacar, hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinin yanı sıra Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi ile alışveriş merkezlerinde aşı istasyonları oluşturulduğunu aktardı.

Nacar, bu istasyonlarda herhangi bir olumsuz duruma karşı da acil müdahale tedbirlerinin alındığını anlattı.

Kentte aşıya talebin yüksek olduğunu dile getiren Nacar, şunları kaydetti:

"İnsanlarımız aşı olmayı istiyorlar, bizden sürekli aşıyla ilgili talepleri var. Biz de bu talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Sabahtan gece 24.00'e kadar aşı alanlarımız vatandaşımızın hizmetinde. İstedikleri gibi randevularını alıp aşı olabilirler. Bugüne kadar Adana'da 1 milyonun üzerinde aşı yaptık. Pazartesi günü 1 milyonuncu aşımızı yapmıştık, bunun yaklaşık 550 bini birinci doz aşı. Şu an için Adana'da aşı olması gereken yaklaşık 1 milyon 250 binin üzerinde vatandaşımız var. Biz bunların hepsine ulaşmak istiyoruz. Aşı tanımlanan tüm vatandaşlarımızı istasyonlarımıza bekliyoruz."

Nacar, Adana'nın son bir aydır her 100 bin kişide en az vaka görülen ilk üç il arasında bulunduğunu hatırlatarak, "Kovid-19'un filyasyon ve tedavi aşamalarında ciddi yol aldık ve iyi bir yere geldik. Bu geldiğimiz yeri aşılamayla beraber taçlandırmak istiyoruz. Hem sağlık çalışanlarımız hem vatandaşlarımız bu konuda yoğun gayret sarf ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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