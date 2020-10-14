Adana polisin "Dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polisin "Dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Adana'da polisin "Dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Mithat Özsan Bulvarı'nda şüphelendikleri 38 ABF 738 plakalı otomobili durdurmaya çalıştı.

"Dur" ihtarına uymayıp trafiği tehlikeye düşüren araç, kovalamaca sonucu Büyükdikili Mahallesi Tapanpe yolu üzerinde durduruldu.

Polis, ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirtilen sürücü Y.A'yı 5 bin lira para cezası uygulayarak gözaltına aldı.

Trafikten men edilen araç polis otoparkına çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı