ADANA 'NİŞANLIMA ALYANS ALACAĞIM' DEDİ, KUYUMCUDAN 30 BİN LİRALIK YÜZÜK ÇALDI
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ADANA 'NİŞANLIMA ALYANS ALACAĞIM' DEDİ, KUYUMCUDAN 30 BİN LİRALIK YÜZÜK ÇALDI

ADANA'da alyans alma bahanesiyle kuyumcuya giren kişi, iş yeri sahibi Özlem Çoktay'ın (38) bir anlık dalgınlığından yararlanarak 30 bin TL değerindeki alyansları çaldı.

22.05.2020 08:33 | Son Güncelleme: 22.05.2020 08:40

ADANA'da alyans alma bahanesiyle kuyumcuya giren kişi, iş yeri sahibi Özlem Çoktay'ın (38) bir anlık dalgınlığından yararlanarak 30 bin TL değerindeki alyansları çaldı. Olay sonrası psikolojisinin bozulduğunu belirten Çoktay, "Bir kadın kuyumcu olarak korkmadan işimi yapmak istiyorum" dedi.

Olay, 15 Mayıs günü saat 16.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesi'ndeki Özlem Çoktay'a ait kuyumcuda meydana geldi. 20 yıldır kuyumcu dükkanı işleten 2 çocuk annesi Çoktay'ın iş yerine gelen yüzünde cerrahi maske bulunan kimliği belirsiz genç, nişanlısı ve kendisine alyans almak istediğini belirtip, çıkarılan yüzükleri incelemeye başladı. Bir süre yüzükleri inceleyen şüpheli, vitrinde duran başka bir alyansa da bakmak istediğini söyledi. Çoktay'ın vitrine yöneldiği sırada tezgahta bulunan ve içinde 30 bin TL değerinde alyans yüzük bulunan tablayı alan şüpheli, koşarak iş yerinden uzaklaştı. Şüpheli, kaçarak gözden kaybolurken, talihsiz kadın ise durumu polise bildirdi. İş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

'KADINDIR DEYİP HEDEF GÖRMESİNLER'

Mesleğini çok sevdiğini ve yıllardır bu işi yaptığını kaydeden Özlem Çoktay, ilk defa başına böyle bir olayın geldiğini ve derinden yaralandığını söyledi. Koronavirüs salgınından sonra işlerinin düştüğünü ve bu zor süreçte böyle bir olayın yaşanmasının hem maddi hem manevi olarak kendisini çok sarstığını ifade eden Çoktay, "Sezon yeniden başlayacakken başıma bu talihsiz olay geldi. Aslında buradaki mesele kadın bir kuyumcu olarak bu işi korkmadan yapmam. Ne yazık ki bu tür insanlar 'kadındır, zayıftır' deyip hedef görüyor ve böyle bir hamle yapıyor. Bunu yapıp insanların emeğini çalmasınlar" dedi.

Olay sonrası iş yerini 3 gün boyunca açamadığını ve korkudan uyuyamadığını belirten Çoktay, şüphelinin bir an önce yakalanması konusunda emniyet güçlerine güvendiğini belirtti.

ADANA 'NİŞANLIMA ALYANS ALACAĞIM' DEDİ, KUYUMCUDAN 30 BİN LİRALIK YÜZÜK ÇALDI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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