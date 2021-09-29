Adana'nın sokak lezzetlerini Bursalılarla buluşturdu - Haberler
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Adana'nın sokak lezzetlerini Bursalılarla buluşturdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Adana'nın sokak lezzetlerini Bursalılarla buluşturdu

Adana'nın sokak lezzetleri artık Bursalıların da damak tatlarına hitap ediyor.

BURSA (İHA) - Adana'nın sokak lezzetleri artık Bursalıların da damak tatlarına hitap ediyor.

Tarihi Tahtakale Çarşısı'nda, Adana usülü ciğer şiş, ciğer tantuni ve piliç tandırı farklı bir yöntemle hazırlayarak vatandaşların beğenisine sunan Kemal Baran'ın yemekleri ilgi görüyor. Bursalıların, Adana'nın geleneksel lezzetlerini çok beğendiğini ifade eden Baran, "Adana sokak lezzetlerini Bursa'ya farklı bir tarzda getirdik. Adana tarzı ciğer şiş, ciğer tantuni ve farklı bir yöntemle hazırladığımız Adana işi piliç tandırı müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Şalgamlarımızı tamamen kendimiz özel olarak içerisinde hiçbir katkı ve koruyucu madde olmadan doğal bir şekilde üretiyoruz. Bütün Bursalıları bu lezzetleri tatmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yediği yemeği ve içtiği şalgamı çok beğenen vatandaşlar, "Ben ömrümde ilk defa bu kadar harika bir lezzet tattım. Ciğer şiş ve piliç tandır gerçekten harika. Özellikle şalgamını hususi olarak beş litrelik su bidonlarıyla alıp evime götürüyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Adana'nın sokak lezzetlerini Bursalılarla buluşturdu

Adana'nın sokak lezzetlerini Bursalılarla buluşturdu

Adana'nın sokak lezzetlerini Bursalılarla buluşturdu

Adana'nın sokak lezzetlerini Bursalılarla buluşturdu

Adana'nın sokak lezzetlerini Bursalılarla buluşturdu

Adana'nın sokak lezzetlerini Bursalılarla buluşturdu

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