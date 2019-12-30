Adana-Mersin kara yoluna düşen kaya parçası ulaşımı aksattı
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Adana-Mersin kara yoluna düşen kaya parçası ulaşımı aksattı

Adana-Mersin kara yolunda yamaçtan düşen kaya parçası nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

30.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:24
Adana-Mersin kara yoluna düşen kaya parçası ulaşımı aksattı

Adana-Mersin kara yolunda yamaçtan düşen kaya parçası nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Alınan bilgiye göre, Adana-Mersin kara yolunun ilçesi Yaylası mevkisine yamaçtan kopan kaya parçası düştü.

Kaya parçası nedeniyle hasar oluşan yolda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Bu arada Karayolu ekipleri yolda çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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