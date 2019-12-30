Adana-Mersin kara yoluna düşen kaya parçası ulaşımı aksattı
Adana-Mersin kara yolunda yamaçtan düşen kaya parçası nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
30.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:24
Adana-Mersin kara yolunda yamaçtan düşen kaya parçası nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Alınan bilgiye göre, Adana-Mersin kara yolunun Pozantı ilçesi Akçatekir Yaylası mevkisine yamaçtan kopan kaya parçası düştü.
Kaya parçası nedeniyle hasar oluşan yolda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Bu arada Karayolu ekipleri yolda çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA