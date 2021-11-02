Adana Havalimanı'nda bir grup, piste inen uçağın önüne çıktı; çok sayıda gözaltı (2)- Yeniden

Olay, saat 11.00 sıralarında Adana Havalimanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol üzerinde uygulama yaptığı sırada bölgeden geçen bir TIR'ı kontrol etmek için durdurdu. Ekiplerin yaptığı kontrolde TIR'ın kasasında yolculuk yapan 72 Afganistan uyruklunun ülkeye giriş izni olmadığı saptandı. Bunun üzerine TIR'daki Afganlar, kaçmaya çalıştı. Grup, Adana Havalimanı'nın tellerinden atladıktan sonra piste yöneldi.