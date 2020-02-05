Adana devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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Adana devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Devrilen motosikletin sürücüsü öldüADANA'da, kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Tolga Tufan (28), hayatını kaybetti.

05.02.2020 22:14 | Son Güncelleme: 05.02.2020 22:16
Adana devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Devrilen motosikletin sürücüsü öldü

ADANA'da, kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Tolga Tufan (28), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.45 sıralarında merkez ilçesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Tolga Tufan'ın kullandığı 33 NB 348 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Tufan, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Tufan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan motosiklet, polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Adana devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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