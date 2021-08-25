Adana Demirspor, Vargas'ı bir yıllığına kiraladı
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Adana Demirspor, Vargas'ı bir yıllığına kiraladı

Adana Demirspor, Vargas'ı bir yıllığına kiraladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana Demirspor, İspanya'nın Espanyol takımından Arjantinli oyuncu Matias Vargas'ı 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

Adana Demirspor, İspanya'nın Espanyol takımından  Arjantinli oyuncu Matias Vargas'ı 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

Transfer çalışmalarına devam eden Adana Demirspor, son olarak Espanyol takımında forma giyen 24 yaşındaki Arjantinli oyuncu Matias Vargas'ı transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabından transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz Arjantinli sol kanat oyuncusu Matias Vargas ile bir yıllığına kiralık olarak anlaşmıştır. Adana Demirspor'a hoş geldin Matias Vargas" denildi.


Adana Demirspor, Vargas'ı bir yıllığına kiraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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