Adana'daki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'daki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Adana'daki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde 25 Mayıs'ta çıkan ve Zidan G'nin öldüğü, Abdulmurat T'nin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı öne sürülen 3 kişinin kimliğini belirledi.

Ekipler, maktulün kardeşi M.G. ile M.H. ve H.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gülbahçesi Mahallesi'nde 25 Mayıs'ta çıkan silahlı kavgada Zidan G. hayatını kaybetmiş, Abdulmurat T. yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Sri Lanka'da günlerdir yanan konteyner gemisi batıyor
Sri Lanka'da günlerdir yanan konteyner gemisi batıyor
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Hatay, Adana, Osmaniye, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Hatay, Adana, Osmaniye, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Muharrem İnce Adnan Menderes İbrahim Aydemir
Magazin Beren Saat Demet Evgar Burak Sergen Aslı Bekiroğlu
Spor Gervinho Şenol Güneş Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'daki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 11:52:58. #1.16#

title