Adana'daki cinayetin sanığı hakim karşısında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adana'daki cinayetin sanığı hakim karşısında

18.12.2020 15:05 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:08
Adana'daki cinayetin sanığı hakim karşısında

Adana'da tartıştığı kişiyi tüfekle öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana'da tartıştığı kişiyi tüfekle öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık L.Z, tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Öldürülen Muzaffer Gök'ün yakınları ve tarafların avukatları da salonda hazır bulundu.

Sanık, savunmasında, Gök'ün uzun yıllar karısını rahatsız ettiğini ileri sürerek, "Olay günü öldürme kastım olsa birkaç el ateş ederdim. Lambayla ateş ettiğim yere baktığımda bu kişiyi orada görmedim. Gece jandarma ekipleri geldiğinde öldüğünü anladım." dedi.

Gök'ün eşi ve kardeşi de sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

Heyet, ifadelerin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Barakdağı Mahallesi'nde 2 Ağustos'ta Gök'ün cesedi bulunmuş, cinayeti işlediği iddiasıyla gözaltına alınan L.Z, tutuklanmıştı.

L.Z. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Sinan Akçıl Haluk Levent Serdar Ortaç Defne Samyeli
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Adana Karar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'daki cinayetin sanığı hakim karşısında | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 15:31:08. #1.15#
title