Adana'da yüksek gerilim hattında çalışan işçi akıma kapılarak hayatını kaybetti
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Adana'da yüksek gerilim hattında çalışan işçi akıma kapılarak hayatını kaybetti

18.11.2020 10:53 | Son Güncelleme: 18.11.2020 10:56
Adana'da yüksek gerilim hattında çalışan işçi akıma kapılarak hayatını kaybetti

Adana'da yüksek gerilim hattında çalışan işçi akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Adana'da yüksek gerilim hattında çalışan işçi akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı sahasındaki yüksek gerilim hattına montaj için tırmanan işçi Osman Avcı (25), bir anda akıma kapıldı.

Avcı, birlikte çalıştığı yakınları ve mesai arkadaşları tarafından halatla zemine indirildi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcı ve polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu.

Ölen işçinin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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