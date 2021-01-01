Adana'da yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar boş
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Adana'da yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar boş

01.01.2021 12:33 | Son Güncelleme: 01.01.2021 12:37
Adana'da yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar boş

ADANA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında dün akşam başlayan ve 80 saat sürecek olan kısıtlama nedeniyle 2021'in ilk gününde kentteki meydan, cadde ve parklar boş kaldı.

ADANA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında dün akşam başlayan ve 80 saat sürecek olan kısıtlama nedeniyle 2021'in ilk gününde kentteki meydan, cadde ve parklar boş kaldı. Polis, kurduğu uygulama noktalarıyla denetimlerini sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında tüm Türkiye'de 31 Aralık saat 21.00'de başlayıp, 4 Ocak saat 05.00'te bitecek olan sokağa çıkma kısıtlaması, dün akşam kentte de uygulandı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Adana, sessizliğe büründü. Sessizlik 2021 yılının ilk gününde de devam etti. Kentte meydan, cadde, sokak ve parklar boş kaldı. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin birçok noktasında kurduğu uygulama noktalarıyla denetimlerini sürdürürken, dışarı çıkan araç sürücülerinin belgeleri kontrol ediliyor.


Adana'da yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar boş
Adana'da yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar boş
Adana'da yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar boş
Adana'da yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar boş
Adana'da yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar boş
Adana'da yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar boş
Adana'da yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar boş
Adana'da yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar boş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK

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