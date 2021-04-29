Yankesicilik şüphelisi kadın tutuklandı
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Yankesicilik şüphelisi kadın tutuklandı

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da bir kişinin cebinden 170 lirasını yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddiasıyla yakalanan kadın zanlı tutuklandı.

Adana'da bir kişinin cebinden 170 lirasını yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddiasıyla yakalanan kadın zanlı tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde Mehmet Gül (58), sokakta yanına yaklaşan kadının uzaklaşmasının ardından cebindeki 170 liranın yerinde olmadığını fark etti.

Bunun üzerine Gül, kadının "yankesicilik" yöntemiyle parasını çaldığı iddiasıyla polise başvurdu.

Ekip, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin "yankesicilik", "dolandırıcılık", "güveni kötüye kullanmak", "nitelikli yağma" ve "hırsızlık" gibi olaylardan 15 suç kaydı bulunan Damla G. (32) olduğunu belirledi.

Zanlı Damla G, ekiplerce yakalanarak emniyete götürüldü.

İşlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yankesicilik şüphelisi kadın tutuklandı
Yankesicilik şüphelisi kadın tutuklandı
Yankesicilik şüphelisi kadın tutuklandı
Yankesicilik şüphelisi kadın tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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