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Adana'da, vaşak kar üzerinde ölü bulundu

Adana'da, vaşak kar üzerinde ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı / Uğur Selçik - Haberler | Güncel

ADANA'da yoğun kar yağışının etkili olduğu Tufanbeyli ilçesinde, nesli tehlike altındaki türlerden Anadolu vaşağı karlar üzerinde ölü bulundu.

ADANA'da yoğun kar yağışının etkili olduğu Tufanbeyli ilçesinde, nesli tehlike altındaki türlerden Anadolu vaşağı karlar üzerinde ölü bulundu.

İlçede dünden bu yana etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Evci Mahallesi'ndeki kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Mahallede yaşayan çiftçi Köksal Kuş, sabah saatlerinde karlı arazide gezerken, nesli tehlike altındaki türlerden Anadolu vaşağı ölüsü buldu. Vaşakta inceleme yapılmak üzere alınması için yetkililere haber verildi.


Adana'da, vaşak kar üzerinde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Uğur Selçik - Son Dakika Haberleri

Tufanbeyli, kar, Güncel, Haber

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