Adana'da trafik kazası 3 ölü, 2 yaralı Adana'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralıADANA'nın Sarıçam ilçesinde kavşakta kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Adana'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

ADANA'nın Sarıçam ilçesinde kavşakta kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Sarıçam ilçesi Baklalı Caddesi'nde meydana geldi. Kendilerine ait tarlaya gitmek yola çıkan Ahmet Kaysanık, idaresindeki 01 VAM 30 plakalı otomobil, kavşakta sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 01 AR 051 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Kaysanık'ın eşi Münevvet ile kızı Serpil Kaysanık ve ismi öğrenilemeyen kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Kaysanık ile kardeşi Ömer Kaysanık ise olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaysanık ailesinin kazayı duyan yakınları olay yerinde gözyaşı döküp, feryat etti. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA