Son dakika! Adana'da trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika! Adana'da trafik kazası: 1 yaralı

10.02.2021 17:25 | Son Güncelleme: 10.02.2021 18:01

Son dakika haberleri... Adana'nın Çukurova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Yakışık'ın kullandığı plakasız motosiklet, Ali Bozdoğan Bulvarı'nda park halindeki 01 EGN 87 plakalı otomobile çarptı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerinden geçen bir doktorun yaptığı ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika! Adana'da trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika! Adana'da trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika! Adana'da trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika! Adana'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Güney

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