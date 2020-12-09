Adana'da trafik kazası: 1 yaralı
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Adana'da trafik kazası: 1 yaralı

09.12.2020 17:37 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:40
Adana'da trafik kazası: 1 yaralı

Adana'da iki tırın çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adana'da iki tırın çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Çukurova ilçesi yakınlarında Metin Dönmez idaresindeki 31 AJT 48 plakalı tır, Behsat Köse'nin kullandığı 01 ABS 384 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Metin Dönmez, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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