Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakalayan kadın gözaltına alındı
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Yavuzlar Mahallesi, Adana Yüregir, Adana, Güncel

Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakalayan kadın gözaltına alındı

Adana'da tartıştığı kişiyi bıçaklayan kadın gözaltına alındı.

31.03.2020 06:47 | Son Güncelleme: 31.03.2020 06:49
Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakalayan kadın gözaltına alındı

Adana'da tartıştığı kişiyi bıçaklayan kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi Aksantaş TOKİ Konutlarındaki bir apartmanın 3. katında meydana gelen olayda, T.D, tartıştığı C.K'yı mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı.

Yaralı halde evden kaçan C.K, yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Yüreğir Belediyesi güvenlik görevlilerinin yanna giderek yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği C.K, kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi (Ç.Ü) Balcalı Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan saldırgan kadın, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.

Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakalayan kadın gözaltına alındı

Kaynak: AA

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Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakalayan kadın gözaltına alındı
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