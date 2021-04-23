ADANA'DA, TARLADA KESİLMİŞ 3 AT BULUNDU
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ADANA'DA, TARLADA KESİLMİŞ 3 AT BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde kayıp atlar tartışılırken, Adana'da tarla kenarında kesilmiş 3 at bulundu.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde kayıp atlar tartışılırken, Adana'da tarla kenarında kesilmiş 3 at bulundu. Atları kesen şüpheliler, polisi fark edince arazilik alanda kaçarak izini kaybettirdi.

Olay, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Gecenin karanlığında tarla kenarında at kesildiğini görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibini fark eden şüpheliler, gecenin karanlığından faydalanıp, arazilik alanda kaçarak izlerini kaybettirdi. Tarla kenarında kesilmiş 3 at ve atlarla ait kalıntıları bulan polis, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Yüreğir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplere haber verdi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesilmiş atlar, imha edilmek üzere zabıta ekiplerince götürüldü.

Öte yandan, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kayıp atların tartışıldığı son günlerde kesilmiş atların bulunması kafalarda soru işaretine neden oldu. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

ADANA'DA, TARLADA KESİLMİŞ 3 AT BULUNDU
ADANA'DA, TARLADA KESİLMİŞ 3 AT BULUNDU
ADANA'DA, TARLADA KESİLMİŞ 3 AT BULUNDU
ADANA'DA, TARLADA KESİLMİŞ 3 AT BULUNDU
ADANA'DA, TARLADA KESİLMİŞ 3 AT BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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