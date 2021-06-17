Adana'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Adana'da kullandığı otomobil takla atan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Adana'da kullandığı otomobil takla atan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Muhammet Emin Aksoy idaresindeki 01 TC 500 plakalı otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Akif Palalı Bulvarı üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Ters dönen araçtan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılan Aksoy, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney